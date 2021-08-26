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В Киеве Гостиный двор будет охранять полиция

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
26 августа, 17:33
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В феврале 2018 года суд вернул здание Гостиного двора государству – ранее его планировали перестроить под торгово-офисный центр
Гостиный двор взят под государственную охрану. Фото: коллаж "Сегодня"
Гостиный двор взят под государственную охрану. Фото: коллаж "Сегодня"

С 26 августа Гостиный двор находится под государственной охраной. Охранять памятник будет полиция, изменив частную охрану бывшего арендатора.

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Об этом сообщает Министерство культуры.

"Установление государственной охраны – первый шаг для того, чтобы начать в Гостином дворе срочные противоаварийные работы, пока с учетом мнения специалистов, общества, будет утверждена концепция развития Гостиного двора и разработана научно-проектная документация", – прокомментировал Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики.

Про Гостиный двор

Гостиный двор на Контрактовой площади в Киеве – памятник архитектуры, построенный в XIX в. Здание является центральным элементом Памятники архитектуры и градостроительства "Комплекс сооружений Контрактовой площади, Х – конец XIX в.", которая является одной из древнейших площадей Киева.

Напомним, что ранее Гостиный двор планировали перестроить под торгово-офисный центр. В феврале 2018 года суд вернул здание Гостиного двора государству. Оно было передано в управление Фонда госимущества Украины. Однако в течение нескольких лет памятник находился в заброшенном состоянии, а его дальнейшая судьба не была определена.

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Для сохранения и реставрации сооружения получилось присвоить Гостиному двору статус памятника культурного наследия национального значения. Правительство приняло соответствующее постановление 19 мая 2021 года. Здание было передано в управление Министерству культуры и информационной политики, оно взято на баланс заповедника "София Киевская".

В планах МКИП – провести реставрацию Гостиного двора в рамках проекта "Большая Реставрация" и со временем создать в нем культурно-публичное пространство, привлекая к обсуждению этого проекта представителей художественного сообщества и общественности.

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