В Киеве хотят переименовать улицу Ермака: причем тут Россия

В Киеве предложили переименовать одну из улиц в Оболонском районе. Жители столицы хотят назвать ее в честь Уинстона Черчилля.
Об этом "Сегодня" стало известно на сайте петиций.
Что известно и кто такой Ермак Тимофеевич?
Улица в Оболонском районе Киева, пролегающая от проспекта Степана Бандеры через улицу Куреневскую, названа в честь Ермака Тимофеевича – донского атамана, который в XVI веке завоевал западную Сибирь и включил земли сибирских народов в Московское государство.
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"Ермак, ставший олицетворением завоевательной, имперской политики России, является частью истории нашего врага и не имеет никакого отношения к Украине. В его честь не должна называться ни одна из улиц нашей столицы. А ведь названия улиц любого города формируют парадигму культурного пространства, в котором этот город находится", – сказано в петиции.
Автор петиции отметил, что на фоне растущей угрозы полномасштабного военного вторжения России в Украину особенно важна поддержка и усиление дипломатических связей со стратегическими партнерами, а Великобритания является надежным другом и партнером, и британцы не словом, а делом доказали, что поддержат украинцев в беде.
"Одним из жестов дружественности и благодарности может быть переименование одной из улиц Киева в честь сэра Уинстона Черчилля – британского государственного деятеля XX века, который в 1940-1945 и 1951-1955 годах был премьер-министром Великобритании и запомнился всему миру. Борец против кровожадных диктатур", – написал автор.
Киевлянин считает, что назвать улицу в честь Черчилля является проявлением уважения не только к нему и упоминанием о пребывании Черчилля в украинской Ялте, но и дополнительным подтверждением союзничества и дружеских отношений с Великобританией.
"Также переименование именно улицы Ермака в улицу сэра Уинстона Черчилля будет символизировать культурное дистанцирование от имперской, захватнической политики Российской Федерации и проевропейский и прозападный курс Украины", – добавил автор петиции.
Кроме того, киевляне попросили рассмотреть вопрос об установлении на улице Черчилля соответствующего памятника.
В Киеве появилась улица автора романа "Бабий Яр"
Киевский городской совет переименовал четыре улицы и назвал безымянные топонимические объекты. В случае необходимости, справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.
"Во время пленарного заседания Киевсовет поддержал решение об установлении названий безымянным топонимическим объектам и переименовании улиц. В частности, переименовано 4 улицы", – говорится в сообщении.
Переименовали четыре улицы
- В Голосеевском районе улица Амурская переименована в улицу Академика Кнышова, построившего одну из самых развитых отраслей современной медицины в украинской кардиохирургии.
- В Подольском районе улица Дмитровская (поскольку название этой улицы дублирует название другой исторической улицы с таким же названием в Шевченковском районе города) переименована в улицу Анатолия Кузнецова – писателя, публициста, автора романа-документа "Бабий Яр".
- В Шевченковском районе улица Саратовская станет бульваром Павла Вирского, всемирно известного украинского танцовщика и хореографа.
- В Деснянском районе появится улица Анатолия Авдиевского – хорового дирижера, композитора, директора, художественного руководителя и главного дирижера заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. Улица расположена рядом с улицей Григория Веревки, воспроизводящей в топонимике города творческий дуэт учителя и ученика, существовавшего при их жизни.