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В Киеве хотят переименовать улицу Ермака: причем тут Россия

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 февраля, 15:00
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Улицу в столице предложили назвать в честь Уинстона Черчилля
В Киеве просят переименовать улицу Ермака. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве просят переименовать улицу Ермака. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве предложили переименовать одну из улиц в Оболонском районе. Жители столицы хотят назвать ее в честь Уинстона Черчилля.

Об этом "Сегодня" стало известно на сайте петиций.

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Что известно и кто такой Ермак Тимофеевич?

Улица в Оболонском районе Киева, пролегающая от проспекта Степана Бандеры через улицу Куреневскую, названа в честь Ермака Тимофеевича – донского атамана, который в XVI веке завоевал западную Сибирь и включил земли сибирских народов в Московское государство.

"Ермак, ставший олицетворением завоевательной, имперской политики России, является частью истории нашего врага и не имеет никакого отношения к Украине. В его честь не должна называться ни одна из улиц нашей столицы. А ведь названия улиц любого города формируют парадигму культурного пространства, в котором этот город находится", – сказано в петиции.

Автор петиции отметил, что на фоне растущей угрозы полномасштабного военного вторжения России в Украину особенно важна поддержка и усиление дипломатических связей со стратегическими партнерами, а Великобритания является надежным другом и партнером, и британцы не словом, а делом доказали, что поддержат украинцев в беде.

"Одним из жестов дружественности и благодарности может быть переименование одной из улиц Киева в честь сэра Уинстона Черчилля – британского государственного деятеля XX века, который в 1940-1945 и 1951-1955 годах был премьер-министром Великобритании и запомнился всему миру. Борец против кровожадных диктатур", – написал автор.

Киевлянин считает, что назвать улицу в честь Черчилля является проявлением уважения не только к нему и упоминанием о пребывании Черчилля в украинской Ялте, но и дополнительным подтверждением союзничества и дружеских отношений с Великобританией.

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"Также переименование именно улицы Ермака в улицу сэра Уинстона Черчилля будет символизировать культурное дистанцирование от имперской, захватнической политики Российской Федерации и проевропейский и прозападный курс Украины", – добавил автор петиции.

Кроме того, киевляне попросили рассмотреть вопрос об установлении на улице Черчилля соответствующего памятника.

В Киеве появилась улица автора романа "Бабий Яр"

Киевский городской совет переименовал четыре улицы и назвал безымянные топонимические объекты. В случае необходимости, справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

"Во время пленарного заседания Киевсовет поддержал решение об установлении названий безымянным топонимическим объектам и переименовании улиц. В частности, переименовано 4 улицы", – говорится в сообщении.

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Переименовали четыре улицы

  • В Голосеевском районе улица Амурская переименована в улицу Академика Кнышова, построившего одну из самых развитых отраслей современной медицины в украинской кардиохирургии.
  • В Подольском районе улица Дмитровская (поскольку название этой улицы дублирует название другой исторической улицы с таким же названием в Шевченковском районе города) переименована в улицу Анатолия Кузнецова – писателя, публициста, автора романа-документа "Бабий Яр".
  • В Шевченковском районе улица Саратовская станет бульваром Павла Вирского, всемирно известного украинского танцовщика и хореографа.
  • В Деснянском районе появится улица Анатолия Авдиевского – хорового дирижера, композитора, директора, художественного руководителя и главного дирижера заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. Улица расположена рядом с улицей Григория Веревки, воспроизводящей в топонимике города творческий дуэт учителя и ученика, существовавшего при их жизни.

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