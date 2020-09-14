В Киеве хотят запустить еще одну лабораторию для тестирования на COVID-19

В Киеве может появиться еще одна лаборатория для проведения тестов на коронавирус. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции.

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По его словам, сейчас Киев ведет переговоры о приобретении оборудования.

"Поскольку Киев постоянно увеличивает количество тестирований, нам нужны лабораторные мощности для исследования тестов. Чтобы оперативно получать их результаты и, соответственно, оперативно оказывать медицинскую помощь больным. Хочу сообщить, что город ведет переговоры о приобретении оборудования и запуск в работу еще одной лаборатории. Это позволит несколько разгрузить работу лабораторий в коммунальных медучреждениях и лабораторного центра", – сообщил мэр.

Напомним, ранее в Киевском городском лабораторном центре Минздрава решили прекратить платное тестирование на COVID-19 для частных лиц.

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