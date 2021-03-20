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В Киеве игнорируют карантин в общественном транспорте (фото)

20 марта, 12:54

Игорь Серов , Мария Дмитренко

На остановках очереди

В общественном транспорте Киева нарушают карантин. Несмотря на локдаун в столице транспорт может работать в обычном режиме, однако с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима.

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Так, заполняемость маршруток, автобусов должна составлять только 50% мест для сидения, но некоторые автобусы не придерживаются этих правил.

Как передает журналист "Сегодня" Игорь Серов, в скоростной трамвай №1 на Борщаговке пускают только через передние двери, но пускают абсолютно всех. В транспорте практически нет свободного места, а на остановке очереди.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

В тренде
В Киеве игнорируют карантин в общественном транспорте (фото)

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Новости "Сегодня" писали о том, что нужно знать о жестком карантине в столице.

Напомним, в Украине выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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Киев карантин нарушение общественный транспорт ограничения локдаун
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