В общественном транспорте Киева нарушают карантин. Несмотря на локдаун в столице транспорт может работать в обычном режиме, однако с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима.

Реклама

Так, заполняемость маршруток, автобусов должна составлять только 50% мест для сидения, но некоторые автобусы не придерживаются этих правил.

Как передает журналист "Сегодня" Игорь Серов, в скоростной трамвай №1 на Борщаговке пускают только через передние двери, но пускают абсолютно всех. В транспорте практически нет свободного места, а на остановке очереди.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня" В тренде В Киеве игнорируют карантин в общественном транспорте (фото)

Реклама

Новости "Сегодня" писали о том, что нужно знать о жестком карантине в столице.

Напомним, в Украине выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама