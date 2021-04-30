В Киеве из-за капремонта уничтожат кладбище домашних любимцев: останки обещают кремировать

Киевлянам предлагают, пока не поздно, самостоятельно перезахоронить своих животных

В Киеве на Позняках из-за капремонта фитнес-парка "Озеро Лебединое" уничтожат кладбище домашних животных.

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Об этом сообщает "Киевзеленстрой" в Facebook.

Так, работы начинаются в северо-западной части парка, где есть захоронения домашних животных.

"Перед началом работ остатки умерших животных будут переданы для кремации в Киевскую городскую больницу ветеринарной медицины. Если Вы хотите провести перезахоронение самостоятельно, Вы сможете это сделать 5 мая в 11.00", – пишут в сообщении.

Реклама Фото: "Киевзеленстрой"/"Facebook"

В "Киевзеленстрое" добавили, что после перемещения остатков умерших животных территория будет продезинфицирована.

Отметим, что согласно п. 9.2. "Правил содержания домашних собак и кошек", утвержденных Киевсоветом, не допускается выбрасывать трупы собак и кошек в контейнеры для сбора мусора или хоронить их в не отведенных для этого местах.

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Фото: "Киевзеленстрой"/"Facebook"

Ранее мы писали, что в Сумской области рабочие устроили погром на кладбище – разбили кресты и изуродовали памятники.

Напомним, в Луцке школьники танцевали на могилах и фотографировались с портретами.