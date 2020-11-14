В Киеве из-за нарушения карантина полиция закрыла два ресторана

В Киеве полицейские прекратили работу ресторанов "Хлебный" и "Редкая птица", которые нарушили введенный с 14 ноября карантина выходного дня.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Facebook.
На администрацию ресторанов составили административные протоколы за грубое нарушение правил карантина, из заведений вывели всех находившихся там посетителей и закрыли рестораны.
"14 ноября правоохранители во время рейдов установили факты нарушения карантинных ограничений в ресторанах "Хлебный" и "Редкая птица". Полицейские прекратили работу заведений, вывели всех посетителей и составили административные протоколы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.
При этом представитель администрации одного из ресторанов оправдывалась, что на самом деле они работали на вынос, но некоторые посетители "присаживались, чтобы выпить на месте" и им "не могли помешать".
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