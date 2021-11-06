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В Киеве каждый десятый COVID-сертификат поддельный – Рубан

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 ноября, 21:50
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Минздрав планирует позволить сделать настоящую прививку от коронавируса тем, кто признается, что приобрел фальшивый сертификат
В столице ежедневно работают 40 мониторинговых групп
В столице ежедневно работают 40 мониторинговых групп / Фото: Коллаж: Сегодня

Поскольку в Украине присутствует антивакцинальная кампания, причем мощная, многие граждане отказываются делать прививку и просто покупают себе поддельные COVID-сертификаты.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня день выходной" на телеканале "Украина 24" начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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Оказывается, что только в Киеве ежедневно работают 40 мониторинговых групп, которые проверяют у жителей столицы наличие СOVID-сертификатов о прививках или негативного теста на коронавирус.

"Примерно 10% таких документов сомнительны. Общая проблематика – антивакцинальная кампания в целом. Некоторые политики, медики и публичные лица отмечают, что вакцинация – угроза жизни человечества. К сожалению, борьба с антивакцинаторами очень слаба. Это необходимо делать на государственном уровне", – сказал Рубан.

Отметим, что Минздрав планирует позволить сделать настоящую прививку от коронавируса тем украинцам, которые признаются, что приобрели фальшивый COVID-сертификат.

Статистика коронавируса в Украине

За прошлые сутки, 5 ноября, в Украине зафиксировали 25 063 новых случаевCOVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

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Всего инфекцию подтвердили у 3 058 014 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 793 жителя Украины (всего – 71 635). Вылечить удалось 2 504 236 инфицированных (11 817 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).

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