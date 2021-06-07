В Киеве компания Nestle из-за украинского языка попала в скандал

По словам сотрудников компании, в Nestle не говорят на государственном языке

В Nestle уволили сотрудника за украинский язык. Фото: Лига

В киевском офисе компании Nestle якобы уволили работника из-за украинского языка. По словам Артема Кравченко, в компании говорят только на русском.

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Об этом сообщает общественная организация Моя мовна стійкість.

Можно ли говорить в Украине на украинском

Артем Кравченко утверждает, что сразу после трудоустройства понял – "язык общения в компании – русский". Он пытался общаться на украинском языке в деловой переписке, но руководство его письма игнорировало.

По словам парня, киевский офис компании подчиняется Москве. Однако это нигде не указано на официальных сайтах компании.

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Кроме того, работникам настойчиво рекомендовали "понимать русский", потому что им планировали доносить "важную информацию".

Липовая оценка квалификации?

В ответ на недовольство сотрудников компания ввела "субъективную форму оценивания квалификации". И, по словам Артема, на специальных тестах "занижала оценки людям, требовавшим общения на украинском".

Кравченко считает, что новую систему оценивания использовали, чтобы уволить тех, кто хочет говорить на государственном языке.

"Давление создавало абсолютно невыносимые условия", – говорит Артем.

После происшествия с увольнением Артема в самой компании Nestle все негативные комментарии в Сети на Google-картах удаляют и оставляют только "хорошие".

Что говорят в Nestle

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Позже на странице компании в Instagram опубликовали пост.

"В Украине в корпоративных коммуникациях, учебных материалах мы используем государственный украинский язык и английский как язык международного общения. Вся внешняя коммуникация Nestle в Украине производится исключительно на украинском языке", – написали в комментариях под постом представители компании.

Работники Nestle присоединились к празднованию Дня вышиванки.

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