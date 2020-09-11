В Киеве коронавирус бушует в судах и банках

В этих учреждениях зачастую не соблюдают режим проветривания

В Киеве, который отнесли к оранжевой карантинной зоне, участились вспышки коронавирусной инфекции в судах, банках и в правоохранительных органах. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Госпродпотребслужбе столицы.

"Вспышки коронавируса регистрируем в судах Киева практически каждый день. На этой неделе много регистраций COVID-19 в организованных трудовых коллективах. Это и правоохранительные органы, суды, финансовые учреждения и службы. Последние на этой неделе в топе. В банках не соблюдается режим проветривания и микроклимат помещения", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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По его словам, основная причина вспышек в судах и банковских учреждениях в том, что отсутствует контроль за состоянием здоровья сотрудников.

"Еще одна причина – массовое посещение банковских учреждений посетителями и не соблюдение элементарных правил. Плюс помещения не проветриваются. В судах города, мы каждую неделю регистрируем вспышки инфекции, причем в разных. Там проводиться дезинфекция помещений, устанавливаются лица, которые контактировали с больными. Вчера была обнаружена вспышка коронавируса в Верховном суде и еще в одном помещении суда. В среднем выявляем по 2-3 инфицированных, больших вспышек пока нет", – добавил Рубан.

Ранее мы сообщали, что больше половины студенческих общежитий Киева не придерживаются карантинного режима – там специалисты зафиксировали ряд нарушений.

Также напомним, что в Киевской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 1547 детей.

Как именно будут работать школы в новом учебном году и какие правила вводятся из-за COVID-19 – смотрите в сюжете:

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