В Киеве ликвидировали колл-центры по продаже наркотиков ( фото)

В Киеве разоблачили транснациональную организованную преступную группировку, которая занималась контрабандой и сбытом наркотиков.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

"Иъято более 50 кг психотропного вещества PVP, около 10 кг психотропного вещества амфетамин, более 500 литров прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков, 5 единиц огнестрельного оружия, более 150 патронов к ним и документы. Все изъятое направлено на экспертные исследования", – говорится в сообщении.

Отметим, что в Киеве обнаружена лаборатория по изготовлению психотропного вещества PVP, склады хранения готовой продукции, а также колл-центры, принимавшие и обрабатывающие заказы по продаже психотропных веществ.

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Так, наркотики реализовывали на территории Украины, а также в смежных странах с использованием интернет-сайтов и чат-ботов в мессенджере Telegram. В схеме участвовало – более 100 человек-фигурантов, которые работали операторами колл-центров.

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Задержали двух фигурантов. Это – граждане Украины, 1970 и 1976 года рождения. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Напомним, в Днепре задержали супругов, которые через интернет-магазин продавали медицинские препараты и БАДы с содержанием психотропных веществ из России.

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А в Киеве полиция поймала мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотики в СИЗО- мужчина ранее был неоднократно судим за кражи, мошенничество.

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