В Киеве ликвидировали масштабный конвертцентр с оборотом в сотни миллионов (фото)

В Киеве сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали "центр минимилизации платежей". За последние годы через него конвертировали более 250 миллионов гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба.

ЦМП создали для предоставления услуг предприятиям реального сектора экономики. Они перечисляли безналичные средства на счета центра за ценные бумаги, уступки в правах требования и т. д.

"Денежные средства наличными снимали участники центра, и в дальнейшем вместе с поддельными первичными документами передавали должностным лицам СХД реального сектора экономики", – говорится в сообщении.

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Таким образом, предприятия завышали собственные расходы, а это помогало уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль предприятий и к уклонению от уплаты.

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"Указанный противоправный механизм "конвертации" денежных средств подтверждается результатами проведенных следственных розыскных действий и доказательствами (документальными подтверждениями, электронными носителями), полученными во время проведения следственно-оперативных действий", – сообщают в фискальной службе.

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Общий объем "проконвертированных средств" за период 2018-2020 годов составил более 250 млн грн, а потери в государственный бюджет – примерно 45 млн грн.

Правоохранители провели обыски и обнаружили финансово-хозяйственные документы, флэш-накопители, черновые записи, договоры купли-продажи ценных бумаг, чековые книжки подконтрольных предприятий, банковские карты, печати, наличные на общую сумму более 6 млн гривен.

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Ранее мы сообщали, что мошенники придумывают все новые способы лишить денег украинцев, особенно они активизировались в последнее время в интернете – заманивают выгодными предложениями, прибегают к психологическому давлению и даже угрожают.