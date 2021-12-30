В Киеве масштабное отключение воды – список адресов

На нескольких участках коммунальщики проводят ремонтные работы

В столице люди остались без водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 30 декабря, в Киеве на нескольких улицах отключили холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Где нет воды?

30 декабря временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. Зверинецкая, 85/87, 87б, 96, 89/2, 1/92

ул. Лесная, 28а, 28б

переулок Хутояровский, 2, 3, 5

переулок Куреневский, 4/8, 17, 9/5

ул. Литейная, 3

пр-т. Степана Бандеры, 7, 9, 9э

ул. Путивльская, 52

ул. Радистов, 8, 64

ул. Петра Радченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13

ул. Алексея Тихого, 85/16, 87, 89а, 91а, 85а

В Киеве отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"

Под Харьковом жители 200 домов остались без воды из-за соседа

В Лозовой Харьковской области жители 200 домов более суток сидят без водоснабжения. Во всем виноват сосед, который не пускает коммунальщиков во двор, где прорвало трубу.

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Трубу прорвало на улице Курчатова. Без водоснабжения остались 200 частных домов и очистные сооружения.