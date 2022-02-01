Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⛔ Кровавые "протесты" ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве масштабное отключение воды – список адресов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 февраля, 11:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На водопроводе коммунальщики осуществляют ремонтные работы
В столице люди остались без водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице люди остались без водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 1 февраля, в Киеве на нескольких улицах отключили холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

Реклама

Где нет воды?

1 февраля временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Золотоворотская, 8/4
  • ул. Кудрявская, 27/29, 31/ЗЗ, 45, 47
  • ул. Туровская, 36
  • ул. Почайнинская, 50А
  • ул. Гродненская, 32А
  • ул. Крайняя, 3
  • ул. Мелиоративная, 11
  • пр-т. Победы, 102, 104, 104А, 104Б, 104/1, 106/2, 108/1
  • ул. Генерала Витрука, 3/11, 4/9
  • ул. Депутатская, 1, 2, 3, 4/6, 5, 7

В столице нет водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице нет водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

На грани катастрофы: Бердянск может остаться без воды

Без воды может остаться курортный Бердянск. Сами коммунальщики признают – город на грани экологической катастрофы. На старом канализационном коллекторе не осталось живого места. Что ни день – то новые порывы. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

Реклама

Сейчас в Бердянске работает только одна из двух линий коллектора. Да и она разваливается, говорят коммунальщики. То и дело приходится ремонтировать.

"Латка на латке. Если мы не ликвидируем сейчас эту аварию, то город останется полностью без воды и без канализации", – говорит мастер канализационной сети Бердянска Александр Хоменко.

Порывы в городской канализации начались с 1 января. С тех пор коммунальщики работают почти без выходных, чтобы избежать крушения. За последние несколько недель их уже было с десяток.

Но такие мелкие ремонты – помогают лишь временно. Коллектор нужно полностью менять, признают в горводоканале.

Реклама

"100% изношены, мы через день занимаемся ремонтом, постоянно варим. Нижняя часть трубы протерлась до миллиметра и тоньше", – рассказал и.о. главного инженера Бердянского водоканала Константин Завгородний.

Жители Бердянска боятся повторения истории двухлетней давности – тогда город остался без воды.

"Ходили на море за водой. С канистрами, с тачками. Кто как. Ну и привозили сюда воду. Стояли в очереди по 2 часа. Зима была, холодно", – сообщила жительница Бердянска Татьяна Голубничая.

На замену аварийного коллектора нужно почти 140 миллионов гривен – у Бердянска их нет.

"Там рассматривается вопрос как за экологические деньги, так и за деньги по проектам ЕИБ и мирового банка. Так и за деньги из областного бюджета. Из городского. Варианты софинансирования", – отметил заместитель городского головы Бердянска Василий Федосов.

Но даже приблизительный срок, когда заменят аварийный коллектор, руководство города назвать не может. Ищут деньги. А Бердянск пока – ежедневно на грани катастрофы.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Кто стоит за подготовкой массовых протестов в Киеве и почему за дело взялась СБУ — эксклюзив Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве костел Святого Николая подготовили к реставрации: как он выглядит внутри (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Буковеле резко потеплеет? Синоптики дали прогноз на завтра Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Doodle Сегодня
1 февраля. Александр Селькирк. Ровно 313 лет назад британский парусник "Герцог" под командованием второго капитана Томаса Довера обнаружил на одном из островов архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане шотландского моряка…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

13 180

заболело за неделю в Киeвe

+54%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.46

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

31.75

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять