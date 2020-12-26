В Киеве массово выбрасывают мобилки и телевизоры: старой технике дают новую жизнь

В субботу, 26 декабря, экоактивисты в Киеве в очередной раз принимали у горожан неработающую электротехнику. Логика инициативы проста – техника, которая выработала свой ресурс, разбирается на компоненты. Затем эти компоненты распределяются по видам: пластик, металл, стекло и т.п. Многие из этих составляющих становятся вторичным сырьем, из которого изготавливаются новые вещи.

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"Данные показывают, что около 80% этих компонентов становятся вторичным сырьем и подлежат полноценной вторичной переработке и, самое главное, не попадают на полигоны. Есть, конечно, небольшая часть компонентов, которые не подлежат переработке. Как правило, это миксованный пластик, тот, в котором несколько видов. Такие компоненты поступают на сжигание, которое служит источником тепловой энергии", – рассказали нам эксперты.

Один из киевлян сфотографировал все, что принес на утилизацию

Как оказалось, за полтора часа, пока работал утренний мобильный пункт приема, старые вещи принесли сдать 16 человек. Нерабочую технику киевляне и жители области привозили на машинах, приносили в мешках и в небольших сумках. Одними из первых приехала супружеская пара, которая не поленилась погрузить в свое авто два телевизора и привезти, чтобы сдать на ответственную переработку.

"Я очень счастлива, что появилась возможность сдать рухлядь, которая завалялась дома и занимает место. Почему не захотели на мусорник вынести свои два телевизора? Во-первых, они тяжелые. Во-вторых, мы с 2000 года стараемся сортировать мусор. Нашли применение и пищевым отходам – возим их на дачу, где используем их как удобрения. Хорошие удобрения получаются!", – рассказала нам одна из первых посетительниц "приемки".

Еще один из гостей пункта приема, Андрей, рассказал нам, что старенький телефон хранил 10 лет и теперь решил с ним расстаться.

"А мы с женой года четыре сортируем мусор. Сегодня, в числе прочего, я принес пылесос и DVD-проигрыватель, который уже никому не нужен. Он рабочий, но никому не нужен. Мне интересна эта инициатива. Плюс дома всегда накапливались мобильные телефоны. А сегодня – освобождение от мусора перед новым годом. Кстати, один из телефонов у меня лежал лет 10. Его мне привез друг, когда у меня сломался мой телефон. Он и тогда уже был "уставшим". А месяц назад сломался пылесос. Мы купили новый, а старый занимал место. То, что можно сдать – это очень приятно", – говорит Андрей.

И, наконец, тот, кто сдал в субботу больше всего электрохлама, около 20 больших пакетов, сторонник сортировки мусора Богдан нам признался, что собирали несколькими семьями, включая дедушек и бабушек.

"Сегодня я привез электрочайники, видеомагнитофоны, колонки, мультимедийные центры и много чего другого. Меня мотивировало то, что техника не попадет на мусорник, а ее переработают профессионалы. Конечно, кто-то посчитает, что легче пройти 100 метров и выбросить на мусорник. Наша семья считает иначе", – говорит Богдан.

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Как оказалось, ранее горожане привозили и сдавали не только мобилки, зарядки и телевизоры. На странице в соцсети одна из киевлянок написала, что уже упаковала старый холодильник и собирается привезти его приемщикам, причем ехать будет на метро.

"Случаи действительно разные бывают. Было такое, что люди принесли столько техники, что грузовая машина была загружена до отказа", – рассказал нам приемщик Александр.

В этом году активисты "Центра управления отходами" провели последнюю акцию по сбору старой техники, а о последующих можно будет узнать у них в Facebook. В начале декабря в Киеве горожане принесли на пункт приема почти 50 мобилок и 49 телевизоров.

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Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 26 декабря, в Киеве на проспекте Победы неизвестные обворовали контейнер с неисправными кнопочными мобильными телефонами. За секунды воры унесли 8 мобильных телефонов, которые горожане сдали на утилизацию.

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