В Киеве массово выбрасывают мобилки и телевизоры: старой технике дают новую жизнь

В субботу, 26 декабря, экоактивисты в Киеве в очередной раз принимали у горожан неработающую электротехнику. Логика инициативы проста – техника, которая выработала свой ресурс, разбирается на компоненты. Затем эти компоненты распределяются по видам: пластик, металл, стекло и т.п. Многие из этих составляющих становятся вторичным сырьем, из которого изготавливаются новые вещи.
"Данные показывают, что около 80% этих компонентов становятся вторичным сырьем и подлежат полноценной вторичной переработке и, самое главное, не попадают на полигоны. Есть, конечно, небольшая часть компонентов, которые не подлежат переработке. Как правило, это миксованный пластик, тот, в котором несколько видов. Такие компоненты поступают на сжигание, которое служит источником тепловой энергии", – рассказали нам эксперты.
Как оказалось, за полтора часа, пока работал утренний мобильный пункт приема, старые вещи принесли сдать 16 человек. Нерабочую технику киевляне и жители области привозили на машинах, приносили в мешках и в небольших сумках. Одними из первых приехала супружеская пара, которая не поленилась погрузить в свое авто два телевизора и привезти, чтобы сдать на ответственную переработку.
"Я очень счастлива, что появилась возможность сдать рухлядь, которая завалялась дома и занимает место. Почему не захотели на мусорник вынести свои два телевизора? Во-первых, они тяжелые. Во-вторых, мы с 2000 года стараемся сортировать мусор. Нашли применение и пищевым отходам – возим их на дачу, где используем их как удобрения. Хорошие удобрения получаются!", – рассказала нам одна из первых посетительниц "приемки".
Еще один из гостей пункта приема, Андрей, рассказал нам, что старенький телефон хранил 10 лет и теперь решил с ним расстаться.
"А мы с женой года четыре сортируем мусор. Сегодня, в числе прочего, я принес пылесос и DVD-проигрыватель, который уже никому не нужен. Он рабочий, но никому не нужен. Мне интересна эта инициатива. Плюс дома всегда накапливались мобильные телефоны. А сегодня – освобождение от мусора перед новым годом. Кстати, один из телефонов у меня лежал лет 10. Его мне привез друг, когда у меня сломался мой телефон. Он и тогда уже был "уставшим". А месяц назад сломался пылесос. Мы купили новый, а старый занимал место. То, что можно сдать – это очень приятно", – говорит Андрей.
И, наконец, тот, кто сдал в субботу больше всего электрохлама, около 20 больших пакетов, сторонник сортировки мусора Богдан нам признался, что собирали несколькими семьями, включая дедушек и бабушек.
"Сегодня я привез электрочайники, видеомагнитофоны, колонки, мультимедийные центры и много чего другого. Меня мотивировало то, что техника не попадет на мусорник, а ее переработают профессионалы. Конечно, кто-то посчитает, что легче пройти 100 метров и выбросить на мусорник. Наша семья считает иначе", – говорит Богдан.
Как оказалось, ранее горожане привозили и сдавали не только мобилки, зарядки и телевизоры. На странице в соцсети одна из киевлянок написала, что уже упаковала старый холодильник и собирается привезти его приемщикам, причем ехать будет на метро.
"Случаи действительно разные бывают. Было такое, что люди принесли столько техники, что грузовая машина была загружена до отказа", – рассказал нам приемщик Александр.
В этом году активисты "Центра управления отходами" провели последнюю акцию по сбору старой техники, а о последующих можно будет узнать у них в Facebook. В начале декабря в Киеве горожане принесли на пункт приема почти 50 мобилок и 49 телевизоров.
Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 26 декабря, в Киеве на проспекте Победы неизвестные обворовали контейнер с неисправными кнопочными мобильными телефонами. За секунды воры унесли 8 мобильных телефонов, которые горожане сдали на утилизацию.
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