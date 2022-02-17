В Киеве массово отключили холодную воду – список адресов

По состоянию на вечер 17 февраля в Киеве на нескольких улицах отключили холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".
Где нет холодной воды?
Временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
Далее по теме
- Железнодорожное шоссе, 2, 2а
- переулок Владислава Зарембы, 1-31, 2-32, 34
- ул. Максима Рыльского, 3-21/14
- пр. Георгия Гонгадзе, 20б, 20в, 20г, 20к, 24б, 26а
- ул. Бетховена, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- ул. Мичурина, 36-42
- ул. Машиностроительная, 40.
В Одесской области в 15 селах отключили воду
В четверг, 17 февраля, в Одесской области множество сел осталось без водоснабжения. Коммунальщики рассказали, что отключение воды аварийное. Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".
Подачу воды прекратили, чтобы отремонтировать участок магистрального водопровода. Воды не будет с 09:00 до 22:00 в следующих населенных пунктах:
- Крыжановка;
- Лески;
- Фонтанка;
- Вапнярка;
- Новая Дофиновка;
- Черноморское.
С 09:00 до 23:50 водоснабжение прекратили в селах:
- Латовка;
- Набережное;
- Протопоповка;
- Августовка;
- Черевичное;
- Ковалевка;
- Эметовка;
- Мариновка;
- Ильинка.