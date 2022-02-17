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В Киеве массово отключили холодную воду – список адресов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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17 февраля, 17:11
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Сотрудники "Киевводоканала" проведут ремонтные работы на некоторых участках
В столице отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 17 февраля в Киеве на нескольких улицах отключили холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Где нет холодной воды?

Временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • Железнодорожное шоссе, 2, 2а
  • переулок Владислава Зарембы, 1-31, 2-32, 34
  • ул. Максима Рыльского, 3-21/14
  • пр. Георгия Гонгадзе, 20б, 20в, 20г, 20к, 24б, 26а
  • ул. Бетховена, 10, 12, 14, 16, 18, 20
  • ул. Мичурина, 36-42
  • ул. Машиностроительная, 40.

В Одесской области в 15 селах отключили воду

В четверг, 17 февраля, в Одесской области множество сел осталось без водоснабжения. Коммунальщики рассказали, что отключение воды аварийное. Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Подачу воды прекратили, чтобы отремонтировать участок магистрального водопровода. Воды не будет с 09:00 до 22:00 в следующих населенных пунктах:

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  • Крыжановка;
  • Лески;
  • Фонтанка;
  • Вапнярка;
  • Новая Дофиновка;
  • Черноморское.

С 09:00 до 23:50 водоснабжение прекратили в селах:

  • Латовка;
  • Набережное;
  • Протопоповка;
  • Августовка;
  • Черевичное;
  • Ковалевка;
  • Эметовка;
  • Мариновка;
  • Ильинка.

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