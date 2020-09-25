В Киеве модернизируют Центральный автовокзал

В Киеве запланирована реконструкция Центрального автовокзала – с октября 2020 года по март 2021 года.

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Об этом директор по маркетингу АО "Киевпассервис" Дмитрий Ожигов рассказал в интервью ЦТС.

Как стало известно, инвестором стала компания "Бастион-групп". На модернизацию вокзала уйдет порядка 2 млн евро.

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"Для данного инвестора "Киевпассервис" – первый крупный проект в Украине, в рамках которого предполагается строительство и модернизация инфраструктурных проектов. Хочу отметить, что инвестиции в проект будут осуществляться компанией совместно с "Коммерческим индустриальным банком" (Украина) и банком Pekao S. A. (Польша)", – пояснил представитель "Киевпассервиса".

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По словам Дмитрия Ожигова, автовокзал закрываться не будет – модернизацию планируют начать "с крыши помещения".

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Напомним, Фонд госимущества Украины провел приватизационный аукцион по продаже контрольного пакета акций АО "Киевпассервис" за 230 миллионов гривен.

Ранее "Сегодня" писал о подробностях приватизации "Киевпассервиса".

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