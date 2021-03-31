Українська
$ 27,89
32,72
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Запреты коснутся и транспорта: в Киеве хотят ужесточить карантин

31 марта, 13:14

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мэр призвал без особой надобности не ездить в общественном транспорте

Если ситуация с коронавирусом в Киеве не стабилизируется, власти могут ввести дополнительные ограничения карантина.

Реклама

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Он пояснил, что заполненность коек достигла почти 80%. Киев сегодня в антилидерах по количеству новых случаев коронавируса за сутки – 1100.

"Если ситуация не улучшится, городской совет будет вынужден ввести более строгие ограничения", -сказал мэр.

Так, ограничения могут коснуться:

  • работы общественного транспорта;
  • детских садов;
  • работы школ.
Реклама

Также глава города призвал жителей без особой надобности не использовать общественный транспорт.

В тренде
Новый Киев: как меняются столичные кинотеатры

В свою очередь глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24" заявил, если Академия медицинских наук не выделит на этой неделе 500 коек, то в пятницу будет приниматься решение об усилении карантина в Киеве.

По его словам, "Укртрансбезопасность" игнорирует свои прямые обязанности по контролю транспорта. Копы последние дни проверяли, как пассажиры придерживаются правил – выявили много нарушений.

При этом на уточняющий вопрос, остановят ли транспорт в столице уже с субботы, в том числе и метро, если не будут выделены 500 дополнительных коек, Рубан ответить не успел.

Напомним, с 1 апреля в Киеве запретили традиционные ярмарки.

Реклама

Как известно, в Киеве введен локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Местная власть внесла изменения в работу транспорта и разных учреждений. Читайте подробнее, что нужно знать о локдауне в столице.

Все подробности в спецтеме На пороге жесткого локдауна

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин Виталий Кличко коронавирус красная зона
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как скоро киевляне получат коллективный иммунитет к COVID-19: мнение иммунологов
Как скоро киевляне получат коллективный иммунитет к COVID-19: мнение иммунологовДругие новости
В Киеве неизвестные срезали 17 дубов: что говорят в ботсаду (фото)
В Киеве неизвестные срезали 17 дубов: что говорят в ботсаду (фото)Другие новости
"АТБ" удалось объединить украинцев: для помощи онкобольным детям из "Охматдет" собрано более 5,5 млн гривенДругие новости
В Киеве проходит массовый протест ФОПов (онлайн-трансляция)
В Киеве проходит массовый протест ФОПов (онлайн-трансляция)Другие новости
Локдаун в Киеве стал еще жестче: что нужно знать
Локдаун в Киеве стал еще жестче: что нужно знатьДругие новости
Трещит по швам. Новый мост в Киеве будут снова ремонтировать (фото)
Трещит по швам. Новый мост в Киеве будут снова ремонтировать (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять