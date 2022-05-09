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В Киеве монумент "Родина-мать" подсветили цветами украинского флага (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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9 мая, 04:38
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Монумент подсветили для того, чтобы продемонстрировать миру силу духа и единения украинцев ради победы нашего государства
"Родина-мать" засияла цветами флага Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
"Родина-мать" засияла цветами флага Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киеве у День памяти и примирения подсветили цветами государственного флага монумент "Родина-мать".

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политике Украины.

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Подробности

Монумент подсветили для того, чтобы продемонстрировать миру силу духа и единения украинцев ради победы нашего государства.

"Монумент расположен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он считается самой высокой скульптурой в Европе", — добавили в министерстве.

"Родина-мать"

"Родина-Мать" — монументальная скульптура в Киеве находится на высоком правом берегу Днепра на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Открыта в 1981 году. Самая высокая монументальная скульптура в Европе. Автор монумента – народный художник СССР скульптор Василий Бородай.

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Общая высота монумента с постаментом — 102 метра. Высота скульптуры "Батькивщина-Мать" (от пьедестала до кончика меча) — 62 метра. Все сооружение — цельносварное и весит 450 тонн.

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Герої не вмирають!

Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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