В Киеве может исчезнуть мозаика на Печерске (видео)

Горожане надеялись на то, что чиновники смогут сохранить мозаику от полного уничтожения

В Киеве на Печерске уничтожают мозаичное панно.

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Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

По информации из соцсетей, старинную мозайку уничтожает магазин "Фора".

"Надеемся, что все же панно просто отреставрируют", – пишут в интернете.

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Ранее мы писали, про скандал из-за уничтожения части мозаичного панно на стене дома на бульваре Леси Украинки, 28. Тогда киевляне надеялись на то, что чиновники смогут сохранить мозаику от полного уничтожения.

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Исходя из последних событий – ничего сделать так и не смогли. Скорее всего теперь здесь будет стандартная витрина магазина.

Напомним, киевляне обсуждают судьбу мозаики времен социалистического модернизма, которая украшает здание гимназии № 136 на улице Энтузиастов.

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