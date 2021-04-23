Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве может исчезнуть мозаика на Печерске (видео)

23 апреля, 19:25

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Горожане надеялись на то, что чиновники смогут сохранить мозаику от полного уничтожения

В Киеве на Печерске уничтожают мозаичное панно.

Реклама

Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

По информации из соцсетей, старинную мозайку уничтожает магазин "Фора".

"Надеемся, что все же панно просто отреставрируют", – пишут в интернете.

В тренде
Пьяный священник устроил дебош в центре Киева (видео)

Ранее мы писали, про скандал из-за уничтожения части мозаичного панно на стене дома на бульваре Леси Украинки, 28. Тогда киевляне надеялись на то, что чиновники смогут сохранить мозаику от полного уничтожения.

Реклама

Исходя из последних событий – ничего сделать так и не смогли. Скорее всего теперь здесь будет стандартная витрина магазина.

Напомним, киевляне обсуждают судьбу мозаики времен социалистического модернизма, которая украшает здание гимназии № 136 на улице Энтузиастов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев печерск супермаркеты мозаика

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка: подробности (фото)
В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка: подробности (фото)Другие новости
Требовал деньги за авто: в Киеве на взятке задержали работника полиции (фото)
Требовал деньги за авто: в Киеве на взятке задержали работника полиции (фото)Другие новости
В Киеве перестали записывать в детские сады
В Киеве перестали записывать в детские садыДругие новости
В Киеве от ковид умерла женщина, которую врачи отказывались перевести в реанимацию
В Киеве от ковид умерла женщина, которую врачи отказывались перевести в реанимациюДругие новости
Минздрав подтвердил, что в
Минздрав подтвердил, что в "АТБ" соблюдены все меры эпидемиологической безопасностиДругие новости
Просто вау: в аэропорту
Просто вау: в аэропорту "Борисполь" появится новая автостанция (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять