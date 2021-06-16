В Киеве можна записаться на вакцинацию в поликлиники онлайн

Пока такая функция доступна только для киевлян старше 65 лет. Вскоре обещают открыть такую возможность и для людей младшего возраста

Коллаж "Сегодня"

Киевляне старше 65 лет могут записаться на прививку от COVID-19 в поликлиники и не идти в МВЦ. Пока такая опция доступна людям пожилого возраста, так как они входят в группы риска. Постепенно возрастной порог обещают снижать, и предварительная запись на вакцинацию в поликлинику или амбулаторию станет доступною для большего количества украинский.

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До сих пор записаться онлайн на прививку можно было только в пункт массовой вакцинации, который в Киеве находится в МВЦ. Поскольку в МВЦ начали записывать людей старшего возраста, то для них открыли запись в поликлинику.

"Мы понимаем, что далеко не у всех людей – особенно пожилых – существуют возможность приехать в Международный выставочный центр и сделать прививку. Кроме транспортных проблем, пожилым людям достаточно сложно стоять в очереди и преодолевать большие расстояния в павильонах. Поэтому мы сделали доступным предварительная запись на вакцинацию в поликлиники. Таким образом, человек может выбрать любую поликлинику из доступных на сайте, определить удобные дату и время, и не тратить много усилий на дорогу или очереди", – говорит Евгений Донец, СЕО Сервиса Helsi.me.

Чтобы записаться на вакцинацию против COVID-19, нужно зайти на сайт helsi.me, выбрать в поиске кабинет прививок, забронировать день, время и записаться. Пользователи, у которых нет интернета, также могут записаться на вакцинацию заранее непосредственно в регистратуре поликлиники. Также скоординировать запись на вакцинацию может семейный доктор – по телефону, в мессенджере или на приеме.

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Данные о проведенной вакцинации и свидетельство о вакцинации международного образца будут доступны в бесплатном приложении Helsi, а также в электронном кабинете пользователя на сайте helsi.me. Сообщение о необходимости получения следующей дозы вакцины также придет в приложение.

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Вакцинация против COVID-19 происходит бесплатно одной из трех доступных вакцин – AstraZeneca (Covishield), Sinovac Biotech, Pfizer-BioNTech – в рамках Государственной программы.

Перед вакцинацией важно обсудить ее проведение с семейным врачом, учитывая общее состояние здоровья.

Напомним, на "Сегодня" существуют подробная инструкция, как записаться на вакцинацию в МВЦ онлайн на выбранное время и не стоять в очереди.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса