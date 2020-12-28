В Киеве можно будет сдать елку на переработку: адреса

В Киеве с 1 января 2021 года начнут работать 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок в каждом районе города.

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Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

На территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств подготовлены специальные площадки для сбора новогодних елок.

"Собранные деревья переделают на треску на специальном механизме и весной используют для защиты почвы от пересыхания и перегрева лунок вечнозеленых растений. Поэтому именно вы можете подарить пихты, сосне или ели "вторую жизнь", - отметил в. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов Александр Савченко.

Пункты приема елок будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00. Адреса и контакты ответственных лиц:

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Левый берег:

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ул. Электротехническая, 26, тел.: 067-371-95-02;

проспект Освободителей, 6, тел.: 093-690-96-68;

просп. Броварской, 2а, тел.: 050-445-37-60;

ул. Радистов, 1-в, тел.: 097-520-59-92;

ул. Тростянецкая, 58А, тел.: 067-656-29-11;

Никольское лесничество, тел.: 050-445-37-64;

Бориспольское шоссе, 23км, тел.: 050-693-56-30;

Правый берег:

Железнодорожное шоссе, 61, тел.: 067-366-44-26;

просп. Голосеевский, 87-г, тел.: 258-62-00 (приемная – 257-50-55);

ул. Новополевая, 95-А, тел.: 067-409-73-95;

ул. Бетховена, 8, тел.: 073-758-78-87;

переулок Герцена, 6, тел.: 093-495-00-80;

ул. Дмитриевская, 16-а, тел.: 063-034-60-35;

просп. С. Бандеры, 26-А, тел.: 418-61-49.

Экологическая традиция переработки новогодних елок в Киеве стартует уже в шестой раз.

"Для обеспечения противоэпидемических мероприятий на пунктах приема будет информация о необходимости соблюдения безпечноӥ дистанциӥ и использования защитных масок, а работники предприятий использовать средства индивидуальной защиты – такие как маски и защитные перчатки", – добавил Александр Савченко.

Ранее мы писали, что H&M представил осеннюю коллекцию из переработанных материалов.

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Напомним, 20 тонн батареек уже этой зимой отправились на переработку за границу.

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