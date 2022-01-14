В Киеве мужчина попал в больницу, отвоевывая себе место на парковке

В Киеве двое мужчин устроили драку из-за нарушение правил дорожного движения. В результате один из них попал в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Конфликт произошел в Днепровском районе столицы по улице Андрея Аболмасова. Мужчины поссорились из-за неправильной парковки автомобиля. Впоследствии один из мужчин набросился с кулаками на другого и нанес ему несколько ударов в разные части тела.
Далее по теме
В результате драки одного из участников госпитализировали. Другого участника потасовки задержала полиция.
Неправильно паркуется даже мэр
Автомобиль мэра Киева Виталия Кличко 13 января заметили припаркованным с нарушением ПДД. Машина остановилась рядом с пешеходным переходом, хотя должно быть выдержано расстояние не менее 10 метров.
Автомобиль был припаркован под агентством "Интерфакс-Украина" на улице Рейтарской, где градоначальник принимал участие в пресс-конференции.
Впоследствии сам Кличко сообщил, что штраф уплачен через "Киев Цифровой". Инспекция по парковке сработала оперативно. Водитель мэра заплатил 340 гривен за неправильную парковку.
Квитанция об оплате. Фото: Виталий Кличко/Telegram
Раньше мы писали:
- В Киеве на припаркованный автомобиль упал рекламный щит. Инцидент произошел на улице Андрея Малышко.
- В Киеве "героиня парковки" заблокировала доступ к электроподстанции – 16 домов на Позняках остались без света.