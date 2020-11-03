В Киеве мужчина сдал собственного сына копам из-за кражи колес (видео)

Вместе с юным правонарушителем в СИЗО отправились двое его друзей

В Киеве мужчина сдал собственного сына в полицию за кражу. Как стало известно новостям "Сегодня", законопослушный киевлянин вызвал домой правоохранителей, потому что сын с друзьями не сознавался откуда в квартире появилось колеса от автомобиля. Как выяснили патрульные, молодые люди сняли их ночью с припаркованной на улице иномарки. Кроме колес полицейские нашли у ребят и инструменты, которыми они воспользовались. Трех молодцев задержали. Снятые шины и диски они планировали продать.

Видео: Сегодня

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Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, как уберечь свое авто от кражи колес. Продавцы автозапчастей советуют закручивать колеса так называемыми "болтами с секретом", которые стоят гораздо дешевле новой "резины".

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