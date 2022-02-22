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В Киеве мужчина "заминировал" вокзал, чтобы попасть в тюрьму (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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22 февраля, 17:28
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Теперь нарушителю грозит от двух до шести лет лишения свободы
Копы установили личность минера / Коллаж "Сегодня"
Копы установили личность минера / Коллаж "Сегодня"

Житель Белоцерковского района "заминировал"Киевский южный железнодорожный вокзал из-за того, что хотел попасть в тюрьму, ведь ему надоело жить с родителями. У мужчины и раньше были проблемы с законом.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Что известно

Мужчина позвонил в полицию и сообщил о минировании Киевского южного железнодорожного вокзала. Позже копы установили личность минера. Им оказался житель села Гута Белоцерковского района.

В прошлом у мужчины уже были проблемы с законом из-за ограбления и незаконного хранения наркотиков.

"Хочу попасть в тюрьму, потому что надоело проживать с родителями", – сказал правонарушитель.

Что грозит псевдоминеру

Копы открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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Нарушителю грозит лишение свободы от двух до шести лет.

Волна минирований в Украине

В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:

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  • 28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.
  • 26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".
  • В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.
  • А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

Ранее мы писали:

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