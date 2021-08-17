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В Киеве на Аллее Небесной сотни установили инсталляцию "советского периода" (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
17 августа, 13:25
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Оказалось, что город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы в центре столицы
Перформанс на Майдане Незалежности. Фото: коллаж "Сегодня"
Перформанс на Майдане Незалежности. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на Майдане Незалежности установили декорации в советском стиле для праздничной постановки. В КГГА уже отреагировали на инсталляцию.

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Фото опубликовал журналист Богдан Кутепов.

Инсталляция находится посреди мемориала Небесной Сотни, где расположены портреты погибших героев Майдана.

Монтаж инсталляции. Фото: Богдан Кутепов/Facebook
Монтаж инсталляции. Фото: Богдан Кутепов/Facebook

Среди декораций можно увидеть:

  • уличные автоматы для газированной воды,
  • детскую машинку,
  • холодильник для мороженого,
  • имитацию жилья с "совковым" ремонтом и мебелью.
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Имитация жилья с "совковым" ремонтом. Фото: Богдан Кутепов/Facebook
Имитация жилья с "совковым" ремонтом. Фото: Богдан Кутепов/Facebook

Реакция КГГА

Как оказалось, руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована.

Однако, город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис Президента.

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"Распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов. Инспектор Департамента благоустройства КГГА сейчас находится на месте и ожидает от руководства Мемориала документов, на основании которых установили "инсталляцию", – написали в КГГА.

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По их словам, на месте, где погибли украинские патриоты, "неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу".

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