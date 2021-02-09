В Киеве на Андреевском спуске катались на сноубордах (видео)

И пока кому-то от метели – забота, некоторым – развлечение. Изобретательные киевляне устроили импровизированную "горнолыжную трассу" в историческом центре города.

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На этот раз сноубордисты "покорили" Андреевский спуск, покрытый толстым слоем снега. Ребята собрали тысячи просмотров в соцсетях.

Видео: Сегодня

Экстремалы спустились вдоль заснеженной улицы и похвастались своими умениями на камеру.

Ранее мы писали, что синоптики дали прогноз на 10 февраля, на дорогах столицы снова будет снег и гололед.

Напомним, в ночь с 27 на 28 января в Одессе также бушевала непогода.

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Смотрите сюжет – сурок спрогнозировал раннюю весну:

Видео: Сегодня

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