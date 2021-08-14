В Киеве на Банковой первые столкновения: полиция применила газ (видео)

Возле Офиса президента становиться жарко – началась массовая драка

Банковая в дыму. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня у здания Офиса президента на Банковой начались столкновения Нацкорпуса и полиции. Как передает корреспондент "Сегодня", полиция применила газ.



Как стало известно, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий отказался выполнять требование по досмотру при проходе к Офису президента и приказал идти на прорыв.

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Полиция применяет газ. Началась мощная массовая драка.

Первая массовая акция для новоназначенного главы полиции столицы

Эта акция под ОП – первая массовая для нового начальника киевской полиции Ивана Выговского. Как рассказали "Сегодня" копы, он также присутствует здесь и контролирует ситуацию.

Напомним, что 5 августа руководитель киевской полиции Андрей Крищенко подал в отставку с занимаемой должности.

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