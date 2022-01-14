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В Киеве на четыре дня приспустили главный флаг Украины – причина

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 января, 11:29
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Сооружение флагштока в столице является наибольшим в Украине и весит 32 тонны при высоте 90 метров
Флаг Украины будет приспущен до следующей недели.
Флаг Украины будет приспущен до следующей недели. / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, был приспущен до 17 января. Все из-за шторма, который ждут в столице уже сегодня.

Об этом сообщили в КГГА.

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Флаг был приспущен 14 января с 10:00. Ожидается шквальный ветер с сильными порывами, который может повредить полотнище флага.

"После улучшения погодных условий флаг снова поднимем. Предварительно – 17 января", – предупредили в городской администрации.

Главные характеристики

Сегодня сооружение флагштока в столице существуют крупнейшим в Украине, высота флагштока – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

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Прогноз погоды в Киеве

В пятницу, 14 января, в Киеве ожидается влажная погода – прогнозируют мокрый снег с дождем. Столбики термометров будут колебаться от +1 до +3 градусов. Ветер северо-западный, 15-20 м/с.

Из-за сильного ветра объявили "оранжевый" уровень опасности. Кроме того, несмотря на потепление, на дорогах будет гололедица.

"Причиной усиления ветра будут выступать атмосферные фронты циклона FAMKE, которые будут перемещаться по территории Украины в течение следующих суток", – объяснили синоптики.

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