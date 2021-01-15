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В Киеве на Доме культуры появились флаги "ДНР" (фото)

15 января, 14:29

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В полиции говорят, что в этом здании будут снимать кино

В Киеве на проспекте Валерия Лобановского перед входом в Дом культуры вывесили два флага "ДНР".

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Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

"Около 20 человек с автоматами с военного грузовика выгружают ящики и заносят в помещение", – говорится в сообщении.

Как рассказали корреспонденту "Сегодня", по указанному адресу выехали сотрудники полиции. Территориально это Голосеевский район.

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По предварительной информации, по указанному адресу проводятся съемки кинофильма. Так ли это – полицейские обещают проверить.

Напомним, ранее мы писали, что организатору незаконного референдума в Луганской области грозит 10 лет за решеткой.

Кроме того, ранее в Украине задержали одного из подрывников мостов на Донбассе.

Видео: Сегодня
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Киев флаг дом культуры лобановского

Источник: Сегодня

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