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В Киеве на дороге погибли коровы – выпали с прицепа (видео)

29 июля 2021 20:20

Александр Марущак , Виктория Барановская

Во время движения автомобиля у прицепа отпало колесо, в результате чего два животных выпали на дорогу

Водитель перевозил в прицепе домашних животных / Фото: коллаж "Сегодня"

Водитель перевозил в прицепе домашних животных / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 29 июля, в Киеве на улице Академика Заболотного произошло ДТП во время которого с прицепа автомобиля Volvo выпали домашние животные.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Как сообщили "Сегодня" в Патрульной полиции Киева, водитель автомобиля Volvo двигался по улице Заболотного в направлении Столичного шоссе. Водитель перевозил в прицепе домашних животных. Во время движения у прицепа отпало колесо, в результате чего два животных выпали на дорогу.

В результате ДТП водитель не получил телесные повреждения, животные от травм погибли.

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На водителя патрульные составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве произошел вопиющий случай на одной из улиц города водитель Mercedes переехал утку с утятами, которая переходила оживленную магистраль. В результате наезда двое утят были безжалостно раздавлены колесами.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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