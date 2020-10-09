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В Киеве на исходе места для пациентов с COVID-19: Кличко обратился к премьер-министру

9 октября, 12:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Заполненность больниц составила более 70%

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины и главе Минздрава с просьбой предоставить городу коечный фонд и дополнительных специалистов для лечения пациентов с коронавирусом.

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Такое заявление Кличко сделал во время брифинга.

Он рассказал, что в столице постепенно увеличивали количество мест для больных COVID-19. Сейчас в городе выделены 2500 коек в 200 медучреждениях. Однако больницы заполнены на более 70%. По словам мэра, если количество зараженных будет расти такими же темпами, мест для больных в больницах не хватит.

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Напомним, ранее Кличко рассказал, что в Киеве пять школ закрыли на карантин. Коронавирус обнаружили в учителей.

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Также мы сообщали, что в столице за последние сутки, 8 октября, коронавирус обнаружили у 567 человек. Это самый большой прирост заболевших в столице с начала эпидемии. Общее количество пациентов достигло 26 463.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев больницы коронавирус
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