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В Киеве на карантин закрыли две школы

12 марта, 12:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На дистанционном обучении находятся сегодня 460 классов

В Киеве закрыли на карантин две школы.

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Об этом заявил во время онлайн-брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

"Из-за роста заболеваемости коронавирус мы были вынуждены полностью закрыть на карантин две школы в столице", – сказал Виталий Кличко.

Он также отметил, что на дистанционном обучении находятся сегодня 460 классов в 182 школах города.

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"Всего больных коронавирусом школьников в Киеве – 576. Также болеют 352 педагога. В детских садах из-за выявленых случаев вируса временно закрыты 92 группы в 72 садах. Наполненность детей в садиках – почти 50 процентов", – сообщил Виталий Кличко.

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Ранее мы писали, что в Киеве за прошлые сутки 896 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев в столице всего за период пандемии 144 910.

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Киев школа карантин Виталий Кличко брифинг

Источник: Сегодня

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