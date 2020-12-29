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В Киеве на Контрактовой появилась гигантская маска (фото)

29 декабря, 08:43

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Арт-инсталляцию установили в рамках акции

В Киеве на Контрактовой площади появилась гигантская медицинская маска.

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Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram, 29 декабря.

На самой маске много надписей:"долго еще боятся?", "неужели потеряю работу?", "боюсь за родителей", "хоть бы не заболеть" и другие.

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"Какие времена, такие и инсталляции", – пишут в соцсети.

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Стало известно, что арт-инсталляцию установили в рамках акции "Закрывайтесь маской, а не в себе", которую провела Международная организация по миграции. Цель акции – напомнить о важности психического здоровья в условиях COVID-19.

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Ранее мы писали, что в Киеве вандалы разрушили инсталляции в парке Победы.

Напомним, что в Киеве в парке Победы установили дополнительные цветочные инсталляции "Алиса в стране чудес".

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