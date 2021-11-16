В Киеве на Крещатике могут заменить асфальт на брусчатку

На ремонт улицы из бюджета города выделят более 1 миллиарда гривен

Историческую брусчатку предлагают братья с других улиц города / Коллаж "Сегодня"

В Киеве люди зарегистрировали петицию, где указали, что хотят, чтобы на Крещатике асфальт заменили на брусчатку. Глава КГГА сообщил о реконструкции улицы в следующем году.

Об этом идется на сайте петиций Киевского городского совета.

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Автор петиции Мурад Хаддади утверждает, что улица Крещитик до сих пор не стала комфортным, уютным и красивым местом для отдыха гостей и жителей города.

"Крещатик так и остался советским по своему духу и не получил того шарма, которым так привлекают центральные бульвары европейских городов. Одной из многочисленных причин такой дискомфортной атмосферы нашей главной улицы является, в том числе, и асфальтированное покрытие, характерное для больших автомобильных трасс", – написал автор петиции.

Мурад Хаддади утверждает, что асфальт на улице необходимо заменить на брусчатку.

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"Необходимо при реконструкции заменить асфальт на брусчатку и уменьшить количество дорожных полос, добавив внутри бульварный островок. Историческую брусчатку можно, например, взять с таких улиц, как Прорезная, Лютеранская, Большая Васильковская, Владимирский спуск, на которых просто невозможно спускаться и подниматься зимой из-за их скользких спусков и подъемов", – утверждает автор.

Петицию зарегистрировали вчера, 15 ноября. Пока ее подписали только 10 человек.

Ремонт главной улицы столицы

Уже в следующем году в Киеве начнут масштабную реконструкцию на улице Крещатик. На ремонт из бюджета города пойдет более 1 миллиарда гривен. Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что после ремонта Крещатик станет таким же, как в прежние годы – там будет много каштанов и новая плитка.

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