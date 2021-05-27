В Киеве на Майдане Независимости сносят МАФы (фото)

В Киеве продолжают борьбу с МАФами в разных точках города – в этот раз взялись за переход на Майдане Независимости

Что осталось от МАФов в переходе. Фото: Сергей Доротич, Facebook

После того, как коммунальщики устроили чистку перехода от МАФов возле метро "Льва Толстого", в подземном переходе на Майдане Независимости тоже разбирают торговые точки. Сейчас там остались работать лишь некоторые МАФы.

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Об этом сообщил глава движения "SaveФОП" Сергей Доротич в Facebook.

Фото: Сергей Доротич, Facebook

"Массовое разрушение торговых площадей. Кто-то из предпринимателей успел, а кто-то и не успел вынести свое имущество", - написал он.

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Фото: Сергей Доротич, Facebook

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Сейчас в переходе много мусора, там работают коммунальщики.

Фото: Сергей Доротич, Facebook

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Отметим, что борьба с МАФами в столице масштабно ведется не первый год. Ранее коммунальщики разобрали конструкции на метро "Лыбедская".

В конце апреля снос МАФов на Регенераторной перешел в стычки с полицией – предприниматели не давали разбирать торговые точки, но все же остановить снос не смогли.