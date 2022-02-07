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В Киеве на месте бомбоубежища нашли горы мусора (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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7 февраля, 21:10
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В департаменте муниципальной безопасности КГГА обещают установить информацию о балансодержателе здания
В подвале разрушены стены, а также нет санузла / Коллаж "Сегодня"
В подвале разрушены стены, а также нет санузла / Коллаж "Сегодня"

В Сети появилось фото укрытия на Половецкой, 25-27 в Киеве. На месте разваленные стены, а также нет санузла и вентиляции. Пользователи утверждают, что в таком состоянии большинство укрытий в столице.

Об этом сообщает Киев без цензуры.

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"Сейчас все укрытия по Киеву имеют примерно такое состояние или хуже. Ранее такие укрытия считались 5 степени защиты, здесь была принудительная вентиляция, санузлы, условия для пребывания в течение нескольких суток", – говорится в сообщении.

Укрытие на Половецкой, 25-27 в Киеве. Фото: Киев без цензуры
Укрытие на Половецкой, 25-27 в Киеве. Фото: Киев без цензуры

Что говорят в департаменте

В департаменте муниципальной безопасности КГГА сайту "Сегодня" рассказали, что проверяют информацию по поводу состояния укрытия на улице Половецкой,25-27.

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Укрытие на Половецкой, 25-27 в Киеве. Фото: Киев без цензуры
Укрытие на Половецкой, 25-27 в Киеве. Фото: Киев без цензуры

"Мы уточняем информацию про данный объект – является ли он укрытием и есть ли в списке. Вполне вероятно, что данный подвал не попал в список укрытий, которые мы уже проверили, а это 4,5 тысяч объектов", – сообщили в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Укрытие на Половецкой, 25-27 в Киеве. Фото: Киев без цензуры
Укрытие на Половецкой, 25-27 в Киеве. Фото: Киев без цензуры

Информацию о балансодержателе здания обещают установить, а также выяснят почему помещение в таком состоянии и когда его приведут в порядок.

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Укрытие на Половецкой, 25-27 в Киеве. Фото: Киев без цензуры
Укрытие на Половецкой, 25-27 в Киеве. Фото: Киев без цензуры

Укрытие на Половецкой, 25-27 в Киеве. Фото: Киев без цензуры
Укрытие на Половецкой, 25-27 в Киеве. Фото: Киев без цензуры

В центре Киева вместо бомбоубежища открыли стрип-клуб

В Киеве в подвале незаконно организовали стриптиз-клуб. На этом месте по плану должно быть бомбоубежище.

Стриптиз-клуб в подвале открыли на улице Большой Васильковской, 58, где должно находиться бомбоубежище.

Охранник заведения сказал журналистам, что в случае чрезвычайной ситуации всех обязательно пустят в бомбоубежище. При этом показать ВИП-ложи страж порядка отказался.

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