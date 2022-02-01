В Киеве на месте бомбоубежища открыли стрип-клуб. Мы узнавали, пустят ли туда в случае войны (видео)

В этом бомбоубежище должны спрятаться несколько сотен человек, если начнутся активные боевые действия

В Киеве обустроены укрытия для людей на случай войны с Россией. В их числе – станции метро, подземные паркинги, ведомственные дома. В частности, убежище на Большой Васильковской в центре города. Сюда в случае необходимости должны спуститься жители всех близлежащих домов. Но в помещении работает стриптиз-клуб. Попасть туда можно только по звонку и очень дорого.

Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

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Наш корреспондент попытался зайти в стрип-клуб в качестве обычного клиента, чтобы увидеть, что там внутри. В случае опасности от действий персонала этого частного заведения будет зависеть жизнь сотен людей.

Что внутри клуба

Вход в клуб подсвечен тусклым красным фонарем. Чтобы попасть внутрь, жмем кнопку вызова. За дверью маленькая по росту женщина в костюме швейцара. Лифт доставляет нас в подвал. Внутри – металлодетектор. Снимать категорически нельзя. За нами следят сразу несколько охранников. Вход – 400 гривен. Цены на баре – космические. Американо – например – две сотни за чашку.

Интерьер клуба пафосный: позолота и кожа. Просторное помещение подвала разделено на многие малые комнаты. Там – диваны, дорогая мебель, пышная лепнина. Все это совершенно не соответствует утвержденным правилам и нормам устройства бомбоубежища. Корреспондент "Сегодня" вышел из клуба, но потом вернулся туда как журналист.

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Не хотят общаться с журналистами

Внутрь нас не пропустили. Чтобы выяснить – готовы ли владельцы вовремя предоставить доступ к хранилищу и соблюдают ли правила содержания помещения – позвонили в заведение. Однако оказалось, что заведение якобы не работает, а трубку уже никто не поднимает. На часах около полуночи – но на улице у заведения люди есть.

Корреспондент "Сегодня" поинтересовался, знают ли они о существовании этого укрытия. Администрация якобы обещает, что в случае войны предоставят места, чтобы киевляне могли скрыться. Местные считают, что руководство заведения "спрашивать никто не будет", если война начнется.

Наталья живет в соседнем доме. Говорит, ныне пустой подвал – это редкость.

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"Здесь были подвалы, но наши подвалы забрали. Были магазины, банк. Вот в этом доме отобрали подвал – сделали стрип-клуб, о том, что там бомбоубежище, никто не знает", – рассказала местная жительница.

Каким должно быть укрытие на случай войны

В Украине есть четкие правила, по которым должно быть оборудовано противобомбовое убежище. Мы с ними ознакомились, стрип-клуб таким назвать нельзя. У входной двери в бомбоубежище должна висеть специальная табличка размером 60 на 50 сантиметров. На ней должна быть указана контактная информация лица, у которого ключи от бомбоубежища. Вы понимаете, насколько это нужная информация на случай войны. Но всего этого здесь нет. Более того, на сайте стрип-клуба указано: поесть в заведении нельзя. Поэтому откуда возьмутся необходимые запасы продуктов. Их по инструкции должно хватить по меньшей мере на двое суток.

А дальше по списку. Например должны быть оборудованы кровати для тяжелобольных, на какое количество рассчитано это бомбоубежище. Также должна быть информация, существует ли здесь радиоточка в случае войны, где место для медпункта, санитарный пост, помещения для хранения продуктов.

В подвале со стрип-клубом этого всего нет. Зато яркая реклама манит все новых ночных клиентов. В окнах дома на Большой Васильковской горит свет. Люди мирно пьют чай и ложатся спать. Правда, куда бежать в случае войны, знают далеко не все. Как и то, что вместо бомбоубежища в их подвале танцуют стриптиз.

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