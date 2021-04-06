В Киеве на митинг против вакцинации COVID-19 пришло 14 человек (фото, видео)

Митинг антипрививочников возле Офиса президента провалился, сообщает корреспондент "Сегодня".



На анонсированный протест пришли только 14 человек.

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Они стояли с плакатами и призывали не утверждать "принудительную вакцинацию".

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Масочный режим протестующие не соблюдали.

Полиция реагировала на их действия спокойно.

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Ранее мы писали, какие первые "побочки" проявились у медиков в Украине после прививки от COVID-19.

Напомним, медики отказываются от вакцинации в Украине не из-за качества препарата. Многие из них уже переболели и имеют высокий уровень антител, при котором вакцинация не рекомендуется.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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