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В Киеве на мосту Патона прорвало трубу (видео)

11 июля 2021 18:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как сообщают очевидцы, вода хлещет из трубы по меньшей мере час

В Киеве прорвало трубу на мосту. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве прорвало трубу на мосту. Коллаж: "Сегодня"

В воскресенье, 11 июля, в Киеве на мосту Патона прорвало трубу.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии. Как сообщают очевидцы, вода течет из труб уже более часа.

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Ранее мы писали, что под мостом Патона снова произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения.

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Как ранее мы писали, мосту Патона исполнилось 67 лет. Мост ни разу не закрывался на капремонт.

Напомним, что прорывы теплосетей совсем не редкость для столицы. Так, на улице Введенской в очередной раз прорвало трубу с горячей водой.

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