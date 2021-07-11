В Киеве на мосту Патона прорвало трубу (видео)

Как сообщают очевидцы, вода хлещет из трубы по меньшей мере час

В Киеве прорвало трубу на мосту. Коллаж: "Сегодня"

В воскресенье, 11 июля, в Киеве на мосту Патона прорвало трубу.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии. Как сообщают очевидцы, вода течет из труб уже более часа.

Ранее мы писали, что под мостом Патона снова произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения.

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Как ранее мы писали, мосту Патона исполнилось 67 лет. Мост ни разу не закрывался на капремонт.

Напомним, что прорывы теплосетей совсем не редкость для столицы. Так, на улице Введенской в очередной раз прорвало трубу с горячей водой.