В Киеве на мосту Патона снова водопад. Что говорят в "Киевтеплоэнерго" (видео)

На путепроводе продолжаются гидравлические испытания теплосети – нет горячей воды на Березняках и на Русановке

Магистральный трубопровод под мостом Патона построен в 1962 году / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 26 июля, в Днепровском районе Киева на мосту Патона новый прорыв – вода водопадом льется в Днепр.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

На видео с места видно, что вода практически стекает в реку. А там, как известно, идет местный трубопровод. Вероятно, на нем произошла авария.

В КП "Киевтеплоэнерго" нам сообщили, что сейчас продолжаются плановые испытания теплосети под мостом Патона.

"Сегодня в 12:26 под мостом Патона обнаружили и локализовали повреждение теплосети. Это произошло во время плановых гидравлических испытаний, проводимых ежегодно в межотопительный период. Сейчас начались подготовительные работы для ремонта теплосети с привлечением верхолазов", – сообщили в КП "Киевтеплоэнерго" .

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Коммунальные работники напомнили, что магистральный трубопровод под мостом Патона построен в 1962 году. Он обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

"Напомним, испытания сетей на гидравлическую прочность предусмотренные Правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду от 10.12.2008 № 620/378. С их помощью выявляют "слабые" места трубопроводов и проводят ремонтные работы в межотопительный сезон. В прошлом году, благодаря гидравлическим испытанием и ремонтным работам, теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений самую холодную зиму за последние пара лет", – сообщили "Сегодня".

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Напомним, мост Патона "течет" далеко не впервые. Например, 1 июля там было повреждено магистральную теплосеть диаметром 600 мм, после чего аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" быстро локализовала место повреждения.

Прорвало трубу на мосту Патона и 11 июля. Вода лилась из трубы менее часа – хорошо, что все пошло в Днепр и ничего не затопило.