В Киеве на Оболони "спасли" слона-мамонта (фото)

Арт-обьект "слон" на Оболони. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве на транспортной развязке проспектов Бандеры и Героев Сталинграда находится необычный арт-объект – фигура слона-мамонта. Совсем недавно его "починили".
Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.
"Мамонтенок" здесь появился еще 2018 году и за это время успел изрядно потрепаться.
Как выглядел объект до "реставрации"
Коммунальщики недавно обновили арт-обьект.
Как выглядит слоник сейчас. Фото: Киев без цензуры/Telegram
Ранее мы писали, что в центре Киева вандалы осквернили арт-объект в память о политзаключенных Крыма.
Также мы писали, что вандалы уничтожили скульптуру балерины в Киеве.