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В Киеве на Оболони "спасли" слона-мамонта (фото)

27 мая, 20:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Слоник сделан из цветов и травяной растительности

Арт-обьект "слон" на Оболони. Фото: коллаж "Сегодня"

Арт-обьект "слон" на Оболони. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на транспортной развязке проспектов Бандеры и Героев Сталинграда находится необычный арт-объект – фигура слона-мамонта. Совсем недавно его "починили".

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Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.

"Мамонтенок" здесь появился еще 2018 году и за это время успел изрядно потрепаться.

Как выглядел объект до "реставрации"

Как выглядел объект до "реставрации"

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Коммунальщики недавно обновили арт-обьект.

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Как выглядит слоник сейчас. Фото: Киев без цензуры/Telegram

Как выглядит слоник сейчас. Фото: Киев без цензуры/Telegram

Ранее мы писали, что в центре Киева вандалы осквернили арт-объект в память о политзаключенных Крыма.

Также мы писали, что вандалы уничтожили скульптуру балерины в Киеве.

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