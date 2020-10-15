В Киеве на озере обнаружили стаю уток с подрезанными крыльями (фото)

В Киеве на Оболони в озере Белое плавает стая уток-огарей, с подрезанными крыльями. Вчера вечером, 14 октября, Командой спасения животных проведен отлов одной из уток, которую кто-то укусил за ногу (кот или собака).

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Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Так, утка передана на лечение в Усадьбу Нюшаниково в состоянии средней тяжести, есть инфицированная рана.

"Кто-то выпустил туда этих уток, и не заботится об их дальнейшей судьбе", – говорится в сообщении.

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Неравнодушные отмечают, что начинает холодать, а нелетающие утки не имеют возможности перебраться на другой водоем.

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Кроме того, на берегу их атакуют местные четвероногие, а надежного укрытия на озере нет. Оставшихся огарей готов принять на содержание "Межигір'я. Національний парк", где есть подходящие условия. Однако, данные птицы могут являться чей-то частной собственностью, и после отлова напишут заявление о краже.

"Если владелец уток не заберет их из озера, или не выйдет на связь с нами, или активистами Оболонсокго района, мы проведем их отлов и эвакуацию в Межигорье, где они будут находиться в безопасности", – пишут в обращении.

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