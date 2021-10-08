В Киеве на Почтовой площади открыли Аллею почтовых марок (фото)

Во всем мире почтовая марка – это не только знак почтовой оплаты, но и мощное средство популяризации национального достояния

Вокруг фонтана теперь можно увидеть уникальные марки / Фото: Коллаж: Сегодня

Ко Всемирному дню почты на Почтовой площади открыли уникальный культурно-познавательный объект – Аллею почтовых марок. Всего там появилось 30 марок.

Об этом сообщает КГГА.

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Место размещения Аллеи достаточно символическое – вокруг фонтана на Почтовой площади, неподалеку от первой Почтовой станции, которая является памятником архитектуры.

На марке изображена Леся Украинка / Фото: КГГА

"Здесь разместили 30 марок общенациональной и киевской тематики, которые собрали самые высокие мировые награды филателии и прославили наше государство далеко за ее пределами. Этот набор создали специально к 30-летию независимости Украины", – рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

На марке изображена кобза – музыкальный инструмент / Фото: КГГА

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Во всем мире почтовая марка – это не только знак почтовой оплаты, но и мощное средство популяризации национального достояния: светочей отечественной культуры, науки, искусства, полотен талантливых художников, сооружений известных архитекторов, событий мирового значения, гениальных открытий.

Прошло торжественное открытие на Почтовой площади / Фото: КГГА

Почтовая площадь

Почтовая площадь – площадь в Подольском районе Киева, местность Подол. Расположена между Владимирским и Боричевым спусками, улицами Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкой и Набережным шоссе.

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Одна из старейших площадей Киева. Археологические исследования выявили, что торговые поселения были тут еще в IV веке нашей эры. Во времена Киевской Руси, вероятно, на ней располагалось одно из 8-ми киевских торжищ, упоминаемых в летописях.

Под современным названием известна с 1-й половины XVIII века (хотя почтовая станция на Почтовой площади была построена в 1846 году). В XIX веке параллельно существовало также другое название – площадь Рождества, от расположенной на ней церкви Рождества Христова (построена в 1810—1814, уничтожена в 30-е годы XX века).

В середине 70-х годов XX века площадь была кардинально перепланирована, расширена (в частности, она поглотила нижнюю часть Боричевого спуска) и смещена на север.

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