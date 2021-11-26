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В Киеве на Подоле разгромили бар

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
26 ноября, 21:11
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Посетителей избивали дубинками и поливали слезоточивым газом
В баре разбиты все окна и часть мебели. Коллаж "Сегодня"
В баре разбиты все окна и часть мебели. Коллаж "Сегодня"

В Киеве группа неизвестных молодчиков разгромила популярный бар "Хвылевый" на Подоле.

Об этом сообщает Telegram-канал vestnikpodil, публикуя фото и видео с места событий.

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Нападавшие побили стекла и избили посетителей. Судя по стикерам, которые оставили после себя молодчики, они принадлежат к ультраправой организации.

"Нападали три человека с баллонами со слезоточивым газом и телескопическими дубинками. Избили двух парней с охраны и прорвались уже во двор. За ними забежало ещё человек 15-20", – говорится в одном из сообщений.

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В баре разбиты все окна и часть мебели. Людей закрывшихся в баре, заливали баллонами через разбитые окна.

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