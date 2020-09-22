В Киеве на Позняках готовят демонтаж дома, пострадавшего от мощного взрыва

В Киеве началась подготовка к демонтажу дома на Позняках, который пострадал от мощного взрыва.

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Работы стартовали утром 22 сентября, сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

У здания на улице Крушельницкой установили подъемник и с его помощью спасатели осмотрели поврежденные конструкции.

Как рассказали в управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации сайту "Сегодня", представители проектного института сегодня осмотрят здание.

"Специалисты должны проверить надежность конструкций, в тех местах, где будут установлены металлические крепления. Сама конструкция уже готова. Дальше – процесс ее монтажа", – рассказал начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

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По его словам, после того, как установят крепление, жильцы пострадавшего дома смогут забрать из квартир свои вещи, а потом начнется демонтаж здания.

В свою очередь, жильцы пострадавшего дома заявили, что им разрешат забрать только легкие вещи и документы, книги, бытовую технику. Вещи будут выносить им спасатели. Это тоже займет определенное время. Как скоро начнется процесс демонтажа, пока неизвестно.

Видео: Сегодня

В КГГА подчеркнули, что работы необходимо вести очень осторожно, поскольку есть угроза обрушения верхних этажей. Сейчас боковая часть дома держится на большом обломке стены, которая уперлась в соседний дом.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский сообщил, что уже все пострадавшие при взрыве на Позняках семьи получили новые квартиры.

Видео: YouTube Alexander Ovdiy

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