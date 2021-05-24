На Шулявском мосту в Киеве бьет "фонтан" из-под асфальта (фото, видео)

Горожане жалуются на воду, которая бьет фонтаном прямо на проезжей части – что говорят коммунальщики

На Шулявском путепроводе через люк вода льется на дорогу. / Фото: Сегодня

На Шулявском путепроводе из-под канализационного люка фонтаном бьет вода. Водители переживают, что на проезжей части может образовать провал.

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Об этом сообщает "Сегодня".

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" нам рассказали, что путепровод не находиться у них на балансе. Им занимается КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Коммунальные службы выясняют причины образования фонтана на путепроводе. Но на 90% уверены, что причина появления воды из-под люка – переполненная водой река Лыбедь.

Реклама Коммунальщики выясняют причины "фонтана" на дороге. / Фото: Сегодня

Во время дождя в подземную реку попадает вода с половины районов Киева и выходит в разных местах на поверхность через канализационные люки. Такие фонтанчики часто замечают, например, возле цирка и ТЦ "Гуливер".

"Нужно ждать, когда спадет вода",- говорят коммунальщики.

Путепровод находится на балансе КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева". Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Киеве прорвало трубу с водой. Поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года.

Также напомним, во время переключения насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация.