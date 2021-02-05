В Киеве на руке у первоклассницы взорвались смарт-часы

В столице произошло необычное ЧП. На руке ученицы первого класса взорвались смарт-часы, когда ребенок шел вместе с мамой на занятия в школу №99 в Днепровском районе столицы, сообщает корреспондент "Сегодня".

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Девочку госпитализировали в ожоговый центр.

"Это правда. У девочки взорвались на руке смарт-часы, когда они с мамой вышли из дома и направлялись в школу. Девочку отвезли вчера в ожоговый центр и сегодня должна быть операция. Мы попросили всех родителей наших учеников проверить смарт-часы, которые носят их дети. А также внимательно смотреть, что они им покупают и какого качества", – рассказала сайту "Сегодня" директор школы №99 Галина Собчук.

Почему взорвались часы – неизвестно.

Мать ребенка пребывает в шоковом состоянии от происшествия и категорически попросила директора школы ничего не рассказывать об этом инциденте.

О несчастном случае стало известно, когда эту информацию распространили в социальных сетях родители других детей.

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Ранее мы писали, что в селе на Волыни в домах взорвались газовые счетчики.

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