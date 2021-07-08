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В Киеве на Русановке бойцовская собака покусала ребенка (фото)

8 июля 2021 15:04

Виктория Барановская Виктория Барановская

Хозяин собаки курил кальян, пока животное нападало на мальчика, а позже на самокат

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером, 7 июля, в Киеве бойцовская собака без поводка и намордника укусила ребенка, а затем накинулась на водителя самоката.

Об этом сообщила киевлянка Евгения Луковникова в паблике "New Русановка" в Facebook.

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"Под пешеходным мостом на Березняки ребенка укусила собака. Хозяин в этот момент курил кальян, собака лежала мирно возле кресла без намордника, на поводке, со стороны велосипедной дорожки. Ребёнок проходил мимо, достаточно близко. Просто проходил – не бежал, не махал палками, не кричал. Собака кинулась и укусила сына с внешней стороны бедра", – написала Луковникова.

Фото: New Русановка

Фото: New Русановка

Возмущенная женщина сделала замечание хозяину собаки придержать собаку и следить за ней. Но тот начал хамить и угрожать полицией. Пока мать спорила с хозяином собаки, животное напало на проезжающий мимо самокат.

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В финале, когда к месту инцидента начали подходить небезразличные люди, мужчина решил уйти, обругав матерь пострадавшего ребенка.

Фото: New Русановка

Фото: New Русановка

Ранее мы сообщали, что в Днепре охранники пляжа у Голубого озера натравили служебную собаку на отдыхающих, с которыми у них возник конфликт, в результате от зубов ротвейлера пострадали мужчина и женщина.

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