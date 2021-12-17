В Киеве на Софийской площади установили крупнейший вертеп в Европе (фото)

Всего в вертепе будет более 20 деревянных скульптур

В столице появился вертеп под главной елкой страны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Софийской площади закончили монтаж рождественского вертепа. Как сообщает корреспондент "Сегодня", здесь уже установили все скульптуры.

Это самый большой в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

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На Софийской площади установили новогодний вертеп / Фото: Сегодня На Софийской площади установили новогодний вертеп / Фото: Сегодня На Софийской площади установили новогодний вертеп / Фото: Сегодня На Софийской площади установили новогодний вертеп / Фото: Сегодня На Софийской площади установили новогодний вертеп / Фото: Сегодня На Софийской площади установили новогодний вертеп / Фото: Сегодня На Софийской площади установили новогодний вертеп / Фото: Сегодня На Софийской площади установили новогодний вертеп / Фото: Сегодня На Софийской площади установили новогодний вертеп / Фото: Сегодня На Софийской площади установили новогодний вертеп / Фото: Сегодня На Софийской площади установили новогодний вертеп / Фото: Сегодня 1 /11

Всего в вертепе будет более 20 деревянных скульптур. Изготавливать их мастера начали еще в октябре этого года.

Какими будут елки в последующие годы в Киеве

Президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий уже разработал проект главной новогодней елки 2024 года.

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В следующем году ёлка будет украшена в яркие цвета. Тематика следующего Нового года на Софийской площади – балет. Также Добруцкий показал нам цветовую гамму елки-2023. Основными цветами будет белый, розовый и фиолетовый.

"Тематика елки (2024 – ред.) будет "Белый квадрат". Такой елки еще не было в Киеве. Киевлянин Малевич нарисовал "Чёрный квадрат", а у нас елка будет белого цвета, но в виде квадрата. Такими же будут новогодние домики на площади", – делится планами с сайтом "Сегодня" Игорь Добруцкий.

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