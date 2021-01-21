В Киеве на станции метро "Героев Днепра" образовалась огромная очередь (фото)

Сегодня утром, 21 января, на станции метро "Героев Днепра" образовались толпы пассажиров перед турникетами.

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Об этом сообщили в группе "Оболонский район Киева" в Facebook.

В комментариях люди жалуются на работу турникетов – карточки не всегда срабатывают.

"Я выстоял очередь к турникету, у двух человек передо мной не сработали карточки, и у меня тоже. Пришлось становиться в очередь ко второму", - написал Александр Свитлин.

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Некоторые киевляне жалуются на двойное списание средств, а не только на работу карт.

"Просьба руководства метрополитена отчитаться за возврат денежных средств по счетам клиентов у которых из-за Ваших технических проблем произошло двойное списание средств. В размерах города речь идет о миллионных суммах", – пишет Александр Бесагонов.

Отметим, что в столичном метро уже не действуют жетоны, пассажирам необходимо пользоваться е-билетом.

Напомним, что в конце июля у станции метро "Вокзальная" нашли подозрительный чемодан. На место вызвали взрывотехников. Пока специалисты проверяли находку, станцию подземки закрывали на вход и выход.

Стоит добавить, что столичный метрополитен работает даже в локдаун:

Видео: Сегодня

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